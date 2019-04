[스포츠한국 이솔 기자] 엑소 첸의 첫 솔로 앨범 ‘사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)’이 드디어 공개된다.첸의 첫 번째 미니앨범 ‘사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)’은 4월 1일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개될 예정이다.타이틀곡 ‘사월이 지나면 우리 헤어져요 (Beautiful goodbye)’는 섬세한 피아노 연주가 인상적인 발라드 곡. 가사에는 시간이 지날수록 사랑이 시들어가는 연인을 보고 이별을 준비하는 남자가 아름다웠던 첫 만남을 기억하는 모습을 담았으며, 첸의 애절한 목소리가 더해져 귀를 매료시킨다.더불어 지난 31일 밤 12시 선공개된 타이틀곡 ‘사월이 지나면 우리 헤어져요 (Beautiful goodbye)’ 뮤직비디오는 담담하게 이별을 말하는 곡의 아련한 분위기와 첸의 감성적인 모습을 만날 수 있는 아름다운 영상미로 화제를 모은 만큼, 음원 발표를 기다려온 팬들의 높은 관심이 기대된다.이번 앨범에는 타이틀 곡을 비롯, 첸이 작사에 참여해 힐링 메시지를 담은 수록곡 ‘꽃 (Flower)’, 피아노와 스트링 조합이 돋보이는 곡 ‘하고 싶던 말 (Sorry not sorry)’, 지친 마음에 위로를 건네는 어반&소울 발라드 곡 ‘사랑의 말 (Love words)’, 누군가의 추억 속에서 오랫동안 머무르길 바라는 마음을 그린 곡 ‘먼저 가 있을게 (I’ll be there)’, 사랑하는 사람을 그리워하는 마음을 표현한 팝 발라드 곡 ‘널 그리다 (Portrait of you)’까지 총 6곡이 수록되어 있어, 첸의 탁월한 보컬과 따뜻한 음악 감성을 만나기에 충분하다.게다가 첸은 첫 솔로 앨범 발매를 기념해 이날 오후 7시 깜짝 이벤트 ‘첸, 사월의 버스킹 (CHEN’s APRIL BUSKING)’을 진행, 타이틀곡 라이브를 최초 공개함은 물론 앨범 작업 비하인드, 신곡 소개, 근황 토크 등 다채로운 이야기를 들려줄 계획이다. 공연 현장은 네이버 V LIVE의 SMTOWN 채널 및 EXO 채널을 통해 전 세계에 생중계된다.한편, 첸의 첫 번째 미니앨범 ‘사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)’은 오늘(1일) 음반으로도 발매된다.