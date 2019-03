'미스터 주부퀴즈왕' 서신애가 성숙한 매력을 발산했다.서신애는 최근 자신의 인스타그램에 "큰 눈 좁은 코 작은 입술 yes that's me. so what?"이라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.사진 속에는 카메라를 응시하고 있는 서신애의 모습이 담겼다. 인형처럼 또렷한 이목구비, 한층 성숙해진 분위기가 시선을 모은다.한편 서신애는 영화 '미스터 주부퀴즈왕'을 시작으로 '눈부신 날에' , '미쓰 와이프' 드라마 '고맙습니다' , '지붕 뚫고 하이킥' ,'구미호:여우누이뎐' , '돈의 화신' ,' 여왕의 교실' 등 다수의 작품에 출연했다. 특히 '미스터 주부퀴즈왕'에서는 다나 역으로 많은 사랑을 받았다.