[스포츠한국 이솔 기자] 봄기운이 완연한 4월을 앞둔 지금, 가요계는 인기 그룹들의 컴백 러시로 후끈 달아오르고 있다. 국내 가요계를 대표하는 인기 그룹 블랙핑크, 방탄소년단, 트와이스가 줄줄이 귀환을 예고해 그야말로 박 터지는 4월 가요 대격돌이 전망된다.블랙핑크는 4월 5일 컴백을 확정 지었다. 지난해 6월 발표한 '뚜두뚜두' 이후 약 9개월 만에 컴백하는 블랙핑크의 새 앨범 타이틀곡은 '킬 디스 러브'(KILL THIS LOVE)다. YG엔터테인먼트 측은 '킬 디스 러브'에 대해 "'뚜두뚜두'를 뛰어넘는 매우 강렬한 곡"이라며 "안무 역시 블랙핑크가 선보인 그 어떤 곡의 안무보다 역동적이다"라고 밝혀 기대감을 높였다. 블랙핑크는 4월 12일과 19일 미국 최대 음악 축제인 '코첼라 페스티벌' 무대에 오를 예정이며, 17일부터는 미국 로스앤젤레스를 시작으로 북미 투어와 함께 현지 프로모션을 이어나갈 예정이다.방탄소년단은 4월 12일 '맵 오브 더 소울 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL:PERSONA)로 가요계에 돌아온다. 지난 19일 방탄소년단의 앨범 유통사 아이리버에 따르면, 새 앨범의 선주문량만 무려 268만 5030장을 기록했다. 벌써 심상치 않은 기세를 보이는 방탄소년단은 글로벌 아이돌 스타답게 4월 13일(현지시간) 미국 NBC 생방송 예능프로그램 '새터데이 나이트 라이브'(Saturday Night Live)를 통해 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.4월 중순 컴백을 앞둔 트와이스는 지난 2월 신곡 뮤직비디오를 촬영한 뒤 막바지 컴백 준비에 열중하고 있다. 데뷔 이래 발표하는 곡마다 큰 사랑을 받으며 무려 '10연속 히트'에 성공한 트와이스가 새로이 선보일 신곡에 국내외로 큰 기대가 모이고 있는 상황. 트와이스는 이달 29일과 30일 도쿄 돔, 4월 6일 나고야 돔까지 3개 도시, 5회 공연 일정으로 일본 돔 투어를 마무리한 후 신곡을 발표할 예정이다.