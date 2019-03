[스포츠한국 이솔 기자] '저장남' 박지훈이 프로젝트 그룹 워너원의 멤버가 아닌 솔로 가수 박지훈으로서 첫발을 내디뎠다.26일 오후 4시 서울 종로구 상명아트센터 계당홀에서는 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 진행은 코미디언 박경림이 맡았다.이날 무대에 오른 박지훈은 "올라올 때는 안 떨릴 거 같았는데 막상 무대에 서니까 떨린다"고 솔로 데뷔 소감을 간단하게 밝혔다.박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'은 그가 1년 6개월간의 워너원 활동을 끝내고 처음으로 선보이는 첫 솔로 앨범이다. 활동 종료 후에도 국내외로 많은 스포트라이트를 받았던 박지훈은 솔로 데뷔에 대한 부담감은 없었느냐는 질문에 "부담감과 걱정보다는 '메이'(공식 팬클럽명) 여러분들을 하루빨리 보고 싶었다. 팬분들이 저를 기다리는 시간이 힘드시지 않을까란 생각에 열심히 준비했다"고 말했다.그는 본격적으로 시작하는 솔로 활동을 통해 보여주고 싶은 모습에 대해선 "귀여운 모습은 많은 분이 보셨을 거라고 생각했다. 그래서 이번 앨범은 신비로운 느낌으로 가고 싶었다"며 "진중하고, 사랑스러우면서도 멋있는 모습을 보여드리고 싶다"고 밝혔다.또한, 박지훈은 솔로 데뷔를 응원해준 전 워너원 멤버들을 언급하며 고마운 마음을 전했다. 그는 "(윤)지성 형과 (하)성운 형이 응원을 해줬다. 또 (배)진영이는 화환을 보내줬다"고 밝혔다. 이어 "지성이 형은 '널 정말 응원하고 있으니 앨범이 나오면 열심히 스트리밍 하겠다'고 말해줬다. 성운이 형은 얼마 전 생일이어서 생일 축하한다고 얘기를 나누다가 형이 편지식으로 솔로 데뷔 응원을 해줬다"고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.타이틀곡 'L.O.V.E'는 청량한 에너지가 돋보이는 퓨쳐 R&B곡으로, 아름다운 추억을 떠올리며 사랑을 더욱 키우려는 순수한 남자의 진심 어린 고백을 담고 있다.박지훈은 'L.O.V.E'의 감상 포인트에 대해 "사랑을 하고 싶을 때나 사랑의 감정을 느끼고 싶을 때 들으면 좋을 거 같다"고 말했다. 킬링 파트에 대해선 "후렴에서 '나만의 너'라는 부분"이라고 밝히며 치명적인 웨이브가 특징인 포인트 안무를 선보였다.이번 앨범에는 타이틀곡 'L.O.V.E'를 비롯해 앨범의 첫 문을 여는 'The beginning of…', 달콤한 노랫말이 매력적으로 어우러진 'US', 사랑의 감정을 재치 있게 표현한 세련된 힙합 트랙 'Would you', 누군가를 그리워하는 마음을 새벽 달에 비유한 팝 R&B 곡 '새벽달', 이대휘가 프로듀싱 한 자작곡 'Young 20(PROD. by 이대휘)'까지 총 6곡이 담겨 있다.박지훈은 이번 앨범 목표에 대해 "첫 미니앨범이다 보니까 성적 같은 건 기대를 하지 않고 있다"며 "제게 숨겨진 다양한 모습이 많다는 걸 보여주고 싶고, 저도 '혼자서 잘할 수 있어요'라는 모습을 보여주고 싶었다"고 밝혔다.한편 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'과 타이틀곡 'L.O.V.E'는 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.