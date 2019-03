지누션 'A-Yo'가 '놀라운 토요일'에 등장했다.23일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미 마켓'에서는 지누션의 2001년 히트곡 'A-Yo'가 첫 번째 퀴즈로 출제됐다.박나래는 "마침 어제 오랜만에 90년대 댄스곡이 듣고싶어서 지누션의 'A-Yo'를 들었다"며 자신감을 드러냈다. 스튜디오에 지누션의 'A-Yo'가 흘러나오자 멤버들은 가사를 따라부르기 시작하며 흥겨운 분위기를 이어갔다.이내 지누션의 'A-Yo' 문제 구간이 등장했다. 멤버들은 "이게 어느 부분이냐. 한 번 더 들려주시면 안 되나"라며 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.한편 지누션 'A-Yo' 가사는 다음과 같다.This is the this that y′all ain′t ready forThis is the this that y′all ain′t ready forI said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용I said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용Yo, Microphone Check 1,2 Uh (A-yo)아무도 누구도 날 몰라줄 때 (A-yo)왕따가 구타당할 때 (A-yo)빽 있어 유죄가 무죄가 될 때배고플 때 밥이 없을 때 (A-yo)누가 새 Timberland Boots 밟을 때 (A-yo)사랑했던 네가 나 찰 때(A-yo)네가 도리도리도리 춤을 출 때 (uh)아파도 병원에 못 갈 때 (A-yo)은메달 따고도 너 울 때 (A-yo)차가 막혀 화 삭혀야 할 때 (A-yo)집어쳐 (A-Yo) 이 음악에 미쳐Let′s git it on git it on ha haLet′s bring it on bring it on ha c′monI said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용I said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용반가운 친구를 만날 때 난 (A-yo)예쁜 여자가 눈길 보낼 때 난 (A-yo)TV 쇼에 Hiphop이 나오면 난 (A-yo)사고 싶은 옷을 선물 받을 때도 난전화 받을 때 내가 하는 말 (A-yo)웨이터를 부를 때도 난 (A-yo)싸울 때도 (A-yo) 말릴 때도 (A-yo)화해할 땐 (A-yo)은행 구좌 속에 돈이 가득찰 때 난 (A-yo)내가 산 복권이 당첨이 됐을 때 난 (A-yo)이렇게 기쁠 때 난(A-yo)소리쳐 모두가 들을 수 있게Let′s git it on git it on ha haLet′s bring it on bring it on ha c′monI said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용열받지 가끔씩 A-Yo신나지 다 같이 A-Yo모두 하나지 Hiphop우린 이렇게 살지 사는게 다 그렇지H-I-P H-O-P 그래 난 어차피내가 얽매였던 고삐내 안에 또 하나의 나를 깨워 깨워다른 모든 것을 잠재워I said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용 A-YO!I said one for the money and two for the show지누션과 함께면 너도 ChampionHey Hey Hey (Hey Hey Hey) I Said새로 태어난 힙합 빠삐용