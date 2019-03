글로벌 그룹 아이즈원의 컴백쇼 'HEART TO 'HEART*IZ''가 최초 공개된다.아이즈원 컴백쇼 'HEART TO 'HEART*IZ''는 오는 4월 1일 오후 7시 Mnet에서 방송된다. Mnet 외에도 M2, Mnet KPOP, Stone Music Entertainment 유튜브 채널을 통해 전 세계에 동시 방송된다.다채로운 무대로 꾸며지는 이날 'HEART TO 'HEART*IZ''는 아이즈원의 새 앨범 'HEART*IZ'의 신곡들을 처음으로 만나는 것은 물론 일본 오리콘 차트 1위를 달성한 일본 데뷔곡 무대도 국내 최초로 만나볼 수 있다.뿐만 아니라 여신으로 변신한 아이즈원은 만찬을 즐기며 컴백 준비 비하인드스토리와 일본 활동 에피소드까지 전부 담아낼 예정. 제작진은 그간 아이즈원의 소식을 궁금해했던 팬들에게 다양한 이야기들을 전해줄 계획이다.아이즈원은 지난 2018년 Mnet '프로듀스48'을 통해 선발된 12명으로 구성된 그룹이다. 같은 해 10월 29일 데뷔 앨범 'COLOR*IZ'를 발매, 일주일 만에 8만 822장의 판매고를 올렸으며 '2018 MAMA' 등 각종 시상식에서 신인상 5관왕을 차지했다.한편 'HEART TO 'HEART*IZ''는 오는 4월 1일 오후 7시 Mnet에서 만날 수 있다.