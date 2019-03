가수 백예린이 두 번째 솔로 미니앨범의 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'로 멜론을 비롯한 6개 음원 차트 1위를 차지했다.백예린이 18일 오후 6시 공개한 새 디지털 미니앨범 'Our love is great'의 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 공개 사흘째인 20일 오전 9시 기준 멜론, 네이버뮤직, 벅스, 올레뮤직, 지니, 소리바다 등 국내 6개 실시간 음원 차트 정상을 차지했다.'그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 19일 오전 기준 국내 8개 음원차트 1위를 석권했고, 새 앨범 수록곡인 '내가 날 모르는 것처럼 (Feat. 카더가든)', '야간비행(魔女の花)', 'Dear my blue', 'Our love is great', '지켜줄게' 등으로 줄세우기 파워까지 과시하며 '음색퀸의 귀환'을 알렸다.또 백예린은 해외에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 19일 오전 기준 새 앨범 'Our love is great'는 카자흐스탄 1위를 비롯해 인도네시아, 태국, 말레이시아, 대만, 홍콩 등 해외 6개 지역 아이튠즈 앨범 차트 TOP10를 기록했다. 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 베트남, 태국 등의 아이튠즈 K-Pop 장르 차트에서 호성적을 기록했고, 호주에서는 수록곡 전곡이 해당 차트 50위권에 진입했다.타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 '관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것'이라는 '관계'에 대한 백예린의 생각을 담았다. 백예린만의 몽환적인 음색과 멜로디로 마음의 위로를 선사한다.한편 백예린은 음원차트 1위 석권 후 자신의 SNS 채널에 "과분한 사랑과 존중, 정말 감사하다. 많은 분들 덕분에 정말 여기까지 열심히 할 수 있었다"는 소감을 밝힌바 있다.