[스포츠한국 이솔 기자] 빅히트 엔터테인먼트(대표 방시혁·윤석준, 이하 '빅히트')는 19일 2018년도 감사보고서를 공시하고 사업 실적을 발표했다.이날 발표된 실적 자료에 따르면, 2018 회계연도에 빅히트는 매출액 2,142억, 영업이익 641억, 당기순이익 502억을 기록해 창사 이래 최고 실적을 이어갔다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출액 132%, 영업이익 97%, 당기순이익 105%가 증가한 수치이다.빅히트는 2018년 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 및 LOVE YOURSELF 結 'Answer' 앨범이 총 405만장 이상 판매되는 등 총 515만장의 앨범 판매를 기록(가온차트 공식 기준)하였으며, 'LOVE YOURSELF' 월드 투어 등으로 전체 81만명의 관객을 동원하였다. 전 사업 분야에서 높은 매출 성장을 기록한 가운데, 음반, 컨텐츠, MD, 영상 출판물 등이 고도 성장을 견인하였다.빅히트 관계자는 "2018년은 2017년에 이어, 방탄소년단의 기록적인 행보가 사업 부문의 확장과 맞물려 외형과 수익률 모두에서 최고의 실적을 보여준 한 해" 였다며, "이와 함께 음악 산업의 비즈니스 모델 혁신을 위해 지속적으로 조직 변화와 개선을 추구하고, 신규 사업을 발굴하는 중요한 성과를 거뒀다"고 밝혔다.