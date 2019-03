백예린이 두 번째 솔로 미니앨범인 'Our love is great'로 화려하게 귀환했다.백예린은 18일 지난 2016년 12월 크리스마스 시즌송인 'Love you on Christmas' 후 2년 3개월여만에 컴백했다. 백예린의 두 번째 솔로 미니앨범인 'Our love is great'은 발매 직후 멜론, 지니뮤직 등 국내 8개 음원사이트에서 정상을 차지하며 그가 최고의 음원 강자임을 입증했다.'Our love is great'에는 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'를 포함한 7곡이 수록됐고 백예린의 한층 성숙한 감성을 느낄 수 있다.타이틀곡에서는 '관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것'이라는 '관계'에 대한 백예린의 생각을 담았다. 백예린만의 몽환적인 음색과 멜로디로 마음의 위로를 선사한다.이밖에도 영화 '마녀와 메리의 꽃'을 보고 영감을 받고 본인만의 해석을 더해 완성한 '야간비행(魔女の花)', 소중한 사람이 슬퍼할 때 자신이 할 수 있는 일 중에 가장 진실된 방법으로 위로하기 위해 만든 곡인 'Dear my blue', 사랑하는 사람들과 같이 연주하기 위해 수록한 'Our love is great' 등 자신만의 이야기를 담아냈다는 평이다.백예린 또한 음원차트 올킬 소식에 19일 "덕분이에요. 이룬 것 하나 없다해도 이렇게 사랑받고 기대받고 기다려주는 분들 덕에 이것저것 하길 잘했다는 생각이 들어요. 과분한 사랑과 존중, 정말 감사해요"라는 소감을 전했다.최근 수년은 백예린에게 그리 밝지만은 않은 시간이었다. 2012년 박지민과 듀오를 결성해 15&로 데뷔했지만, 음악적 견해의 차이를 보였고, SNS로 이에 대한 불만족을 드러내며 각종 논란의 중심이 되기도 했다.그러나 이러한 과정들은 자신을 돌아볼 수 있는 자양분이 됐고 한층 성장할 수 있었다. 그리고 수록곡 모두를 작사하고, 작곡에 참여할 만큼 오롯이 자신만의 음악적 색깔을 지켜내며 리스너들의 만족을 이끌어낼 수 있었다.