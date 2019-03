[스포츠한국 김두연 기자] 2년이 넘는 공백을 깨고 돌아온 가수 백예린이 음원차트를 휩쓸었다.백예린이 18일 오후 6시 발매한 두 번째 솔로 미니앨범 'Our love is great(아워 러브 이즈 그레이트)' 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 19일 오전 기준 국내 최대 음원 사이트 멜론을 포함해 지니, 벅스, 엠넷, 네이버뮤직, 소리바다, 플로, 올레뮤직까지 총 8개 사이트 실시간 차트 1위에 올랐다.이번 앨범은 백예린이 2016년 12월 크리스마스 시즌송 'Love you on Christmas(러브 유 온 크리스마스)'를 발매한 이후 2년 3개월여 만에 발매한 앨범.특히 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 '관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것'이라는 '관계'에 대한 백예린의 생각이 담긴 곡이다.백예린만의 몽환적인 음색과 멜로디로 마음의 위로를 선사한다는 평이다.