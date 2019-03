[스포츠한국 이솔 기자] 가수 백예린이 두 번째 솔로 미니앨범 'Our love is great'으로 2년 3개월여 만에 컴백한 소감을 밝혔다.18일 오후 백예린은 자신의 인스타그램에 "덕분이에요. 이룬 것 하나 없다 해도 이렇게 사랑받고 기대받고 기다려주는 분들 덕에 이것저것 하길 잘했다는 생각이 들어요. 과분한 사랑과 존중, 정말 감사해요"라면서 팬들에게 감사 인사를 전했다.이어 백예린은 함께 앨범을 작업한 아티스트들에게도 고마운 마음을 전하며 "많은 분 덕분에 정말 여기까지 열심히 할 수 있었어요! Our love is great, right?"이라고 덧붙였다.한편 백예린은 이날 오후 6시 두 번째 솔로 미니앨범 'Our love is great' 및 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'를 공개했다.