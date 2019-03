워너원 출신의 가수 박지훈이 오는 26일 오후 4시 서울 종로구 상명대학교 계당홀에서 첫 솔로 앨범 발매 기념 쇼케이스를 연다.박지훈의 소속사인 마루기획 측은 18일 "박지훈의 솔로 앨범 발매를 기념해 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'의 발매일인 26일 취재진을 대상으로 준비한 결과물을 먼저 선보이는 미디어 쇼케이스를 마련했다"고 밝혔다.이날 박지훈의 쇼케이스는 인기 MC 박경림이 사회를 맡을 예정이며 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK’의 타이틀곡 ''의 뮤직 비디오 상영 및 타이틀 곡 무대, 기자 질의 응답 및 수록곡 무대 등이 순서대로 이어질 예정이다.인기 아이돌그룹 워너원의 활동 종료 이후 윤지성, 하성운이 솔로 데뷔를 한 가운데 다음 타자인 박지훈이 솔로 데뷔를 앞두고 있어 더욱 관심이 크다.한편 박지훈은 18일 오전 첫 솔로 앨범 'O'CLOCK’의 타이틀곡 'L.O.V.E'부터 'The beginning of…(intro)', 'US', 'Would you', '새벽달', 'Young 20(PROD. by 이대휘)'까지 총 6개의 트랙 리스트를 공개하기도 했다.26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되는 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'은 핫트랙스, 인터파크, 신나라, 예스24, 알라딘 사이트를 통해 현재 예약판매를 진행 중