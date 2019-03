가수 박지훈이 18일 0시 마루기획 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트 이미지에는 타이틀곡 'L.O.V.E'와 더불어 'The beginning of…(intro)', 'US', 'Would you', '새벽달', 'Young 20(PROD. by 이대휘)'까지 총 6개의 트랙이 담겨있다.특히 마지막 수록곡 'Young 20'의 프로듀서가 눈길을 끈다. 워너원 활동을 함께했던 멤버 이대휘가 본격적인 솔로 행보에 나선 박지훈을 위해 선물한 곡으로, 박지훈이 국내 첫 단독 팬미팅 '2019 아시아 팬미팅 퍼스트 에디션(FIRST EDITION)'을 통해 처음으로 공개해 화제를 모은 바 있다.지난 12월 워너원 활동을 마무리하고 솔로 활동에 박차를 가하고 있는 박지훈의 인기는 현재 글로벌로 뻗어나가고 있다. 앞서 두 개의 버전으로 공개한 콘셉트 포토는 성숙함이 물씬 풍기는 섹시함과 동화 속 왕자님 비주얼을 동시에 보여주면서 국내외 팬들의 마음을 사로잡았다.넓은 스펙트럼의 콘셉트 소화력을 자랑하며 폭발적인 반응을 이끌어낸 박지훈이 처음으로 선보이는 솔로 앨범 'O'CLOCK'에는 어떤 특별한 시간을 담았을지 기대가 모인다.한편, 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되는 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'은 핫트랙스, 인터파크, 신나라, 예스24, 알라딘 사이트를 통해 현재 예약판매를 진행 중이다.