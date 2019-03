[스포츠한국 윤수정 기자] 그룹 공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소) 소소가 13일 오후 서울 마포구 신한카드 판스퀘어 라이브홀에서 열린 두 번째 미니앨범 '밤의 공원 part two(THE PARK IN THE NIGHT part two)' 쇼케이스에 참석하고 있다.'밤의 공원 part two'는 공원소녀의 세계관이 담긴 '밤의 공원' 3부작 중 두 번째 이야기로, 데뷔 앨범의 연장선상임과 동시에 세 번째 이야기에 대한 궁금증까지 불러일으키는 소포모어 앨범이다.