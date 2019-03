[스포츠한국 박소윤 기자] 시즌4 방영을 앞두고 있는 Mnet '프로듀스 101'. 앞선 방송을 통해 세 팀의 프로젝트 그룹이 탄생했고, 이 중 아이즈원을 제외한 두 그룹은 계약 기간 만료에 따라 해체 수순을 밟았다. 새 소속사와 계약을 통해 재정비에 나서는가 하면 연기, 예능 등 다방면에서 활약하며 홀로서기에 돌입한 워너원·아이오아이 출신 멤버들의 근황을 짚어본다.워너원 활동을 성공적으로 마친 황민현은 기존 소속 그룹 뉴이스트에 복귀했다. 황민현이 자리를 비운 동안 나머지 네 멤버들은 뉴이스트W로 탄탄한 팬층을 구축했다. 차후 활동에도 청신호가 켜진 셈이다. 여기에 뮤지컬 '마리 앙투아네트' 출연을 제안받는 등 솔로 활동 역시 활발히 이어가고 있다.청하는 아이오아이 11명 중 유일하게 솔로로 데뷔, 적수 없는 차세대 솔로 퀸으로 우뚝 섰다. 'Why don't you know?' 'Roller Coaster' 'Love U'에 이어 지난 1월 발매한 '벌써 12시'까지 4연속 히트에 성공했다. 지난 2일에는 두 번째 팬미팅까지 성공적으로 마치며 존재감을 입증했다.소속사 판타지오로 복귀한 옹성우는 JTBC 새 드라마 '열여덟의 순간'을 통해 배우로 얼굴을 비친다. 오는 16일부터 태국을 시작으로 말레이시아, 싱가포르에서 아시아 팬미팅을 진행하는 등 개인 활동도 이어간다. 대만 출신 라이관린은 중국 드라마 '초연나건소사(初戀那件小事)' 출연을 확정지었으며, 한국과 중국 등을 오가며 사랑받고 있다. 오는 11일에는 펜타곤 우석과 유닛을 통해 첫 번째 미니앨범 '9801'을 발매한다.이외에 JYP엔터테인먼트에서 더블랙레이블 이적 후 솔로 데뷔를 선언한 전소미, 솔로 앨범을 발매한 하성운 윤지성, 워너원 소속사 스윙엔터테인먼트에 잔류하며 솔로 활동에 박차를 가한 김재환, 소속사 브랜뉴뮤직에서 새 그룹 '브랜뉴보이즈'(가칭)를 준비 중인 이대휘 박우진 등의 행보에도 관심이 몰리고 있다. '윙크보이' 박지훈 역시 오는 26일 첫 번째 솔로 앨범을 발매하며, 배진영은 그룹 'C9BOYZ'(가칭)로 데뷔를 앞두고 있다.'프로듀스 101 시즌2'에서 가장 많은 국민 프로듀서의 선택을 받으며 워너원 센터로 활약한 강다니엘이 잠시 주춤하는 모양새다. 지난 3일 소속사 LM엔터테인먼트와 불화설이 제기됐고, 관계자 측은 "회사와 아티스트 간의 오해로 생긴 부분으로 전속 계약 해지에 대한 내용 증명은 아니다. 적극적으로 소통해 원만한 합의를 이끌어낼 것"이라고 해명했지만 아직까지 이렇다할 진척이 없다. 특히 강다니엘은 개인 SNS 계정을 새로 개설하며 "진실은 꼭 알려질 것"이라 예고하기도 했다.현재 강다니엘과 소속사는 빠른 합의를 위해 노력 중이다. 강다니엘 법률대리를 맡고 있는 선종문 변호사는 7일 "강다니엘이 정상적인 연예활동을 다시 하기 위해 최선의 방향을 찾고 있다. 빨리 복귀하길 원한다"며 "양 측 모두 소송까지는 고려하고 있지 않다. 원만하게 해결하려는 의지가 있다"고 알렸다.아이오아이 출신 정채연(다이아) 세정 미나(구구단) 최유정 김도연(위키미키)은 각 소속그룹을 통해 활동 중이지만 개인 인지도보다는 활약이 떨어지는 추세다. 연기, 예능 등을 통해 사랑받고 있는 이들이 아이오아이에 이어 아이돌로 또 한번 열풍을 일으킬 수 있을지 귀추가 주목된다.