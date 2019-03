[스포츠한국 이솔 기자] 배우 신동미가 유쾌한 근황 사진을 공개했다.8일 신동미는 "변신! before & after 신동미 vs 간분실. 머리만 묶었을 뿐인데 분실이 옷이다 익숙한 건 뭐지. 스타일을 바꿔야 하나"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 사복을 입은 신동미와 KBS 2TV 수목드라마 '왜그래 풍상씨'의 간분실 역 의상을 입은 그의 모습이 담겼다. 특히 신동미는 패션스타일만 바뀌었을 뿐인데 확연히 다른 분위기를 자아내 눈길을 끈다.이에 네티즌은 "둘 다 예뻐요" "너무 귀여우세요" "연기 갑 오브 갑" "변신의 귀재" 등이라는 댓글을 남겼다.한편 '왜그래 풍상씨'에서 유준상(이풍상 역)의 아내 간분실 역을 맡은 신동미는 내공 있는 연기로 큰 사랑을 받고 있다.