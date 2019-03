[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 27주째 이름을 올렸다.5일 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘빌보드 200’ 97위를 기록했다.이로써 방탄소년단은 이 앨범으로 지난해 9월 진입 첫 주 1위로 시작해 큰 폭의 순위 변동 없이 27주 연속 차트에 올라 꾸준한 인기를 보여주고 있다.또, LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘월드 앨범’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 9위, ‘톱 앨범 세일즈’ 66위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 90위에 올랐다.LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’와 LOVE YOURSELF 承 'Her' 역시 ‘월드 앨범’ 2위와 3위, ‘인디펜던트 앨범’ 13위와 15위, ‘톱 앨범 세일즈’ 93위와 98위를 기록했다.