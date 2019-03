그룹 방탄소년단이 'SBS 슈퍼콘서트 in 광주' 출연을 논의 중이다.4일 SBS 측은 "현재 방탄소년단이 출연을 논의 중이며 확정된 바 없다. 출연자 라인업 역시 결정되지 않았다"고 밝혔다.'SBS 슈퍼콘서트'는 케이팝 아티스트들이 모여 무대를 꾸미는 콘서트다. 지난해 7월 'SBS 슈퍼콘서트 in 타이베이', 11월 'SBS 슈퍼콘서트 in 수원'에 이어 광주에서 세 번째로 개초치된다.해외 활동 위주로 스케줄을 진행하고 있는 방탄소년단이 국내 무대에 모습을 드러낼지 귀추가 주목된다.'SBS 슈퍼콘서트 in 광주'는 오는 4월 열린다.