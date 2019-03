[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 블랙핑크 첫 북미 투어 2회 공연 추가를 확정하며 의미있는 티켓 파워를 입증했다.블랙핑크는 4일 오전 9시 공식 SNS를 통해 첫 북미투어 'BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA]'가 5월 2일 뉴어크, 5월 9일 포트워스서 추가 공연을 확정했다고 밝혔다.블랙핑크 첫 북미투어 공연장은 장소당 1만석이 넘는 아레나급으로, 앞서 티켓 오픈된 6개 도시 6회 공연분의 6만석 티켓이 단숨에 전석 매진됐다.이는 전세계 대중음악 시장을 이끄는 미국의 높은 진입 장벽을 뚫고 '글로벌 걸그룹'으로 성장한 블랙핑크의 인기를 실감케 했다.게다가 첫 북미투어 티켓 매진에 이어 뉴어크와 포트워스에서 각각 1회, 총 2회 공연이 추가 확정된 것은 미국 내 블랙핑크의 엄청난 티켓 파워를 입증한 유의미한 결과다는 업계 시선이다.추가된 공연 티켓은 오는 7일 오후 4시(현지 시간)부터 티켓 마스터를 통해 예매할 수 있다.