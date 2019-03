가수 강다니엘이 새 인스타그램 계정을 개설했다.강다니엘은 4일 낮 12시 "Hello. It's been so long"이라는 글과 함께 세 장의 사진을 게재했다. 해당 계정 프로필에는 "This is the real Daniel.K"라는 문구가 적혀있어 눈길을 모은다.앞서 강다니엘이 LM엔터테인먼트을 떠나 홀로서기를 준비 중이라는 보도가 나왔다. 보도에 따르면 강다니엘은 소속사에 계약 해지를 위한 내용 증명을 보냈으며, 새로운 파트너를 물색 중인 것으로 알려졌다.이와 관련해 LM엔터테인먼트 측은 "회사와 아티스트 간의 오해로 생긴 부분으로 전속 계약 해지에 대한 내용 증명은 아니다"라며 "적극적으로 소통해 원만한 합의를 이끌어낼 것"이라고 밝혔다. 이후 강다니엘은 "LM엔터테인먼트 측과 분쟁 중이다. 작은 소식이라도 전하고자 소속사에 내 명의로 된 SNS 계정의 양도를 요청했으나 소속사는 이를 거절했고, 분쟁 중이라는 기사가 나갔다"며 새로운 SNS 계정을 개설하겠다고 밝힌 바 있다.