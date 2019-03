[스포츠한국 조성진 기자] '보스(BOSS) 아티스트'인 기타리스트 김세황이 피처링/공동 프로듀스한 리나 런던-칼 쿨라 콜라보 싱글 'We need a change'가 영국 음악차트 '뮤직위크' 클럽 부문 10위권에 진입해 화제다.이로써 김세황은 미국 현지에서의 다양한 음악적 성과에 이어 영국에서까지 명성을 쌓는데 성공했다.'We need a change'는 지난 11월 뮤직비디오 공개 2주만에 유튜브 200만 조회수를 넘기며 런던 클럽가와 동유럽 등을 중심으로 폭발적인 반응을 얻어 빅히트를 예고했다.이번 콜라보 싱글 'We need a change'는 샌프란시스코를 거점으로 해외 아티스트들과 활발하게 협업 진행중인 작곡가 류호석(aka SL.P) 비손콘텐츠 대표의 프로듀싱 아래 영국 팝씬 프로듀서 벤 킨과 김세황이 참여해 라틴리듬과 일렉트릭 사운드가 믹스된 작품이다. 또한 'we need a change' 프로젝트는 해외시장에 안착한 레이블서비스 뮤직스프레이(미), 프론트 로(영), 디오션(일), 디지소닉(VR)이 공동 추진중인 다국적 뮤직 콜라보 기반의 뮤지션 글로벌 엑셀레이터 프로그램에 의해 제작된 것으로 '뮤직스프레이 오리지널' 시리즈의 일환으로 진행되고 있다.한편 김세황은 지난 10월 세계적인 기타 이펙트 브랜드 '보스'의 야심작 BOSS GT-1000 홍보영상 제작에 참여하며 멋진 기타 연주를 선보인 바 있다.