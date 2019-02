[스포츠한국 이솔 기자] 방탄소년단 뷔, 레드벨벳 슬기, 강다니엘 등 깜짝 놀랄 기록을 가진 아이돌들이 있다. 누구나 넘을 수 없는 '넘사벽' 기록을 가진 아이돌 5인을 살펴본다.'기록'하면 빠질 수 없는 보이그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 뷔는 자작곡으로 또 다른 신기록을 세웠다. 뷔는 지난달 30일 팬들에게 주는 선물로 무료 음악 사이트인 사운드 클라우드에 자작곡 '풍경'을 공개했다. 이는 곧 전세계 팬들에게 전해졌고, 사운드 클라우드 역사상 최단기간인 15일 만에 1억 스트리밍을 달성했다.무대 위-아래가 180도 다른 반전 매력으로 사랑받고 있는 걸그룹 레드벨벳 슬기는 외모와 관련된 최초 기록을 가지고 있다. 그것은 다름 아닌 슬기의 트레이드 마크 중 하나로 꼽히는 무쌍꺼풀 때문. 슬기는 지난해 12월 JTBC 예능 '요즘애들'에 출연해 "저는 SM(엔터테인먼트)에서 최초의 무쌍 여자 연예인"이라며 남다른 자부심을 드러낸 바 있다.프로젝트 그룹 워너원 출신 강다니엘은 인스타그램 계정 개설 후 최단 기간 100만 팔로워 기록을 세워 기네스에 올랐다. 지난 1월 2일 강다니엘은 새해를 맞이해 개인 인스타그램 계정을 만들었고, 개설 후 11시간 36분 만에 100만 팔로워를 돌파하면서 2016년 프란치스코 교황을 기록을 무너뜨렸다.걸그룹 원더걸스 출신 혜림은 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 광둥어까지 무려 4개 국어가 가능한 '언어 천재'다. 어학에 남다른 재능을 가지고 있는 혜림은 지난해 9월 tvN 예능 '문제적 남자'에 출연해 "학과 조교가 됐다. 학과장실에 문의전화가 오면 해결해주는 일을 하고 있다"고 밝혔다. 아이돌 최초 대학 조교인 혜림은 현재 한국외대 EICC(국제회의통역번역커뮤니케이션학과)에 재학 중이다.걸그룹 f(x) 엠버는 아이돌 최초로 유튜브 구독자수 100만 명을 돌파, 구독자수 115만 명(이하 27일 기준)을 보유한 1인 크리에이터다. 'Amber Liu'라는 유튜브 채널을 운영 중인 엠버는 일명 '브이로그'(Vlog·비디오 블로그) 콘텐츠 등을 통해 소탈한 일상을 여과 없이 보여주며 큰 사랑을 받고 있다. 2017년 'WHERE IS MY CHEST?-Responding to Hate Comments'(내 가슴 어디 갔지? - 악플에 대한 답변)이라는 제목으로 올린 영상은 무려 510만 회를 기록했다.