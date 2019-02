[스포츠한국 김두연 기자] 지난 2년간 가요계의 한 획을 그었던 아이돌 그룹들 중, 워너원을 빼놓고 이야기할수 없을 것이다. 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔한 워너원(강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운)은 짧지만 가장 환하게 빛났다.그래서일까. '이후'의 행보에 모아지는 관심도 남다르다. 2018년 12월 31일을 기점으로 공식 해체돼 각자의 자리로 돌아갔지만 솔로 데뷔와 팬미팅, 배우 활동을 위한 준비까지 더해지며 2막을 열어가고 있다.첫 솔로 데뷔는 워너원의 리더였던 윤지성의 몫이었다. 지난 20일 첫 번째 솔로앨범 'Aside' 전곡 음원과 뮤직비디오를 발매하며 팬들 앞에 섰다. 워너원에서 에너지틱한 곡들을 보여줬다면 가수 윤지성으로서는 달랐다. 힘을 빼고 담담한 감성으로 발라더의 가능성을 보여줬다.윤지성 또한 발매 당일 "워너원 활동 때와는 차별화된 발라드로 솔로 데뷔를 하고 싶었다"고 말하며, 이런 바람을 타이틀곡 'In the Rain(인 더 레인)'에 담아냈다. 이후 2일간 국내 단독 팬미팅까지 개최하고 아시아 팬미팅 투어의 포문까지 열며 특별한 추억을 위한 준비를 마쳤다.그룹 핫샷 출신인 하성운은 워너원 활동 이후 팀 복귀 대신 솔로 활동을 우선적으로 택했다. 오는 28일 솔로 앨범 'My Moment'를 발매하는 하성운 또한 발라드곡을 내세울 예정. 하성운은 "사랑하는 사람들과의 추억을 소중하게 생각했으면 하는 마음을 가사에 담았다. 그 추억을 잊지 않고 간직했으면 좋겠다"라고 예고했다.사실 이에 앞서 가능성을 내비친 적이 있다. 워너원 V라이브 도중 자신의 자작곡인 '잊지마요'를 살짝 공개했기 때문. 특히 지난달 28일에는 '잊지마요'의 음원을 깜짝 선공개 성격으로 팬들에게 선물하기도 했다.중앙대학교에 진학하며 '대학내일'의 표지모델 등으로 인해 캠퍼스 훈남으로 거듭난 박지훈도 데뷔를 예고한 상황이다. 오는 3월 중으로 워너원 3번째 솔로 데뷔를 앞두고 있다. 어떤 콘셉트와 앨범 스타일로 찾아올지 궁금증이 모아지고 있다.여타 멤버들의 행보들도 뜨겁다. 먼저 강다니엘은 1월 1일 새해를 맞아 처음으로 게재한 인스타그램으로 월드 레코드를 달성했다. 11시간 36분만에 100만 팔로워를 돌파하며 막강한 팬덤을 입증한 것이다. 이는 종전 기록인 프란치스코 교황의 2016년 기록을 1시간 앞당겼다고 전해지며 핫토픽에 올랐다. 강다니엘 또한 솔로 데뷔를 위해 구슬땀을 흘리는 중이다.'옹비드' 옹성우는 일찌감치 드라마 진출을 확정 지었다. 2019년 편성예정인 JTBC 새 월화드라마 '열여덟의 순간'의 남자 주인공으로 나선다. 위태롭고 미숙한 청춘들의 세상을 있는 그대로 들여다보는 감성 청춘 드라마다. 김향기, 신승호, 문빈 등의 출연이 확정된 상황이다.이밖에도 이대휘는 최근 고등학교 졸업식을 통해 "아직 확정된 건 없지만 그룹 브랜뉴보이즈 멤버로 새롭게 데뷔할 예정"이라며 "눈깜짝할 사이에 나타날거니까 기다려달라"고 당부했다. 같은 소속사인 박우진도 이와 함께한다.또 김재환은 최근 영국 런던에서 열린 패션위크에 참석하는가 하면, KBS 2TV '불후의명곡' 출연으로 가창력을 드러낼 것으로 보인다. 라이관린은 큐브엔터테인먼트 유닛 그룹으로 나선다. 트러블메이커, 2YOON, 비투비-블루, 트리플 H등에 이어 어떤 그룹이 등장할지 기대감이 쏠린다.소속팀인 뉴이스트로 돌아간 황민현은 밀라노 패션위크에 참석해 현지 매체에 조명되는가 하면, 뮤지컬 '마리 앙투아네트' 출연을 검토하며 폭넓은 활동을 준비 중이다. 배진영은 구체적인 활동 역시 아직 공개된 바 없어 궁금증을 자아내고 있다. 베일에 싸여 있던 배진영의 행보 또한 주목된다.