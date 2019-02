[스포츠한국 이솔 기자] 걸그룹 (여자)아이들이 'LATATA' '한(一)'에 이어 타이틀곡 '세뇨리타'로 3연속 메가 히트에 도전한다.26일 오후 4시 서울 한남동 블루스퀘어 아이마켓홀에서는 (여자)아이들의 두 번째 미니앨범 'I made' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. MC는 코미디언 정태호가 맡았으며, 이 자리에는 (여자)아이들 멤버 미연 민니 수진 소연 우기 슈화가 참석했다.미니 2집 'I made'에는 타이틀곡 'Senorita'(세뇨리타)부터 'What's Your Name' '싫다고 말해' '주세요' 'Blow Your Mind'까지 총 5곡이 수록돼 있다.이날 MC를 맡은 정태호는 "어제(25일)가 데뷔 300일이었다. 어떻게 보냈느냐"고 물었다. 우기는 "어제 연습하다가 '오늘이 300일이었구나'하고 알게 됐다. 오랜만에 컴백이라 긴장을 해서 그런지 멤버들과 함께 몇 번 더 맞추고 컨디션을 위해 일찍 잤다"고 밝혔다.'LATATA' '한(一)'에 이어 이번 앨범 타이틀곡 '세뇨리타'를 작사·작곡한 소연은 "항상 곡을 쓰면서 어떤 곡이라고 말씀드리기는 어려운 거 같다. 아이들의 색깔이 가득 담겨있고, 저번과는 다른 가장 강렬한 아이들의 모습을 볼 수 있을 거 같다. 스페인어를 리얼하게 표현하기 위해 현지 분과 함께 작업했다"고 설명했다. 이어 "곡을 쓸때 색깔과 콘셉트를 많이 생각하는 편이다. 이번 곡은 '세뇨리타'라는 단어 자체가 아이들과 어울릴 거 같다고 생각을 해서 만들게 됐다"고 덧붙였다.수록곡 중 'Blow Your Mind'를 작사·작곡한 민니는 "소연이를 보면서 곡에 대한 영감을 많이 받았다. 소연이가 저보다 한 살 어리지만, 경험은 훨씬 많지 않으냐. 한국에 4년을 있었지만, 외국인이라서 가사 쓰는 게 어색한데 소연이의 도움을 많이 받았다"고 밝혔다. 소연 역시 "저도 민니 언니의 영향을 많이 받았다"면서 "언니에게 세련된 느낌이 있다. 저한테 가질 수 없는 부분을 가지고 있어서 곡을 쓸 때 영향을 받게 되는 거 같다"고 덧붙였다.이번 앨범 목표에 대해 우기는 "오랫동안 안 나와서 열심히 준비했다. 기대도 긴장도 많이 하고 있다"면서 "리더 소연이 곡으로 음원 차트 1위를 찍고 싶다. (여자)아이들은 계속 하고 싶은 음악 하고 있으니까 결과는 중요하지 않다. 결과 상관 없이 잘할 것 같고 자신도 있다"고 말했다.음원 차트 1위 공약과 관련해 소연은 "'세뇨리타'는 라틴풍이고 탱고를 많이 생각하면서 만든 곡이다. 그래서 스포츠댄서 분들과 안무 영상을 찍어보고 싶다"고 소망했다.한편 (여자)아이들의 미니 2집 'I made'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.