[스포츠한국 이솔 기자] 걸그룹 (여자)아이들 소연이 타이틀곡 '세뇨리타' 탄생 비화를 털어놨다.26일 오후 4시 서울 한남동 블루스퀘어 아이마켓홀에서는 (여자)아이들의 두 번째 미니앨범 'I made' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. MC는 코미디언 정태호가 맡았으며, 이 자리에는 (여자)아이들 멤버 미연 민니 수진 소연 우기 슈화가 참석했다.미니 2집 'I made'에는 타이틀곡 'Senorita'(세뇨리타)부터 'What's Your Name' '싫다고 말해' '주세요' 'Blow Your Mind'까지 총 5곡이 수록돼 있다.이날 MC를 맡은 정태호는 "어제(25일)가 데뷔 300일이었다. 어떻게 보냈느냐"고 물었다. 우기는 "어제 연습하다가 '오늘이 300일이었구나'하고 알게 됐다. 오랜만에 컴백이라 긴장을 해서 그런지 멤버들과 함께 몇 번 더 맞추고 컨디션을 위해 일찍 잤다"고 밝혔다.'LATATA' '한(一)'에 이어 이번 앨범 타이틀곡 '세뇨리타'를 작사·작곡한 소연은 "항상 곡을 쓰면서 어떤 곡이라고 말씀드리기는 어려운 거 같다. 아이들의 색깔이 가득 담겨있고, 저번과는 다른 가장 강렬한 아이들의 모습을 볼 수 있을 거 같다. 스페인어를 리얼하게 표현하기 위해 현지 분과 함께 작업했다"고 설명했다.이어 "곡을 쓸때 색깔과 콘셉트를 많이 생각하는 편이다. 이번 곡은 '세뇨리타'라는 단어 자체가 아이들과 어울릴 거 같다고 생각을 해서 만들게 됐다"고 덧붙였다.한편 (여자)아이들의 미니 2집 'I made'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.