'불후의 명곡' 남태현이 퀸의 'Somebody To Love' 무대를 선보였다.23일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')은 '퀸 특집'으로 꾸며져 김종서, 서문탁, 손승연, 남태현, 포레스텔라, 하은이 출연했다.이날 남태현은 "어린 시절 퀸의 영향을 많이 받았다. 어떤 곡이든 간에 제가 감히 건드려도 되는지 생각을 많이 했다"고 털어놨다.이어 "프레디 머큐리가 생전 가장 좋아했던 'Somebody To Love’를 부를 것"이라며 "이 노래는 천 번은 부른 것 같다. 누를 끼치지 않도록 잘해보겠다"고 각오를 다졌다.무대에 오른 남태현은 강렬한 록스피릿과 상반된 부드러운 목소리로 관객들을 사로잡았다. 김종서는 "끼가 압도적이다"라며 칭찬했다. 하지만 남태현은 '보헤미안 랩소디' 무대를 꾸민 포레스텔라에 아쉽게 패했다.