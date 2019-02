[스포츠한국 김두연 기자] 가수 윤지성이 첫 솔로 앨범 'Aside'를 전세계에 알렸다.윤지성은 20일 첫 번째 솔로 앨범 'Aside(어사이드)'를 발표한 가운데, 홍콩, 인도네시아, 라오스, 마카오, 말레이시아, 태국, 베트남, 싱가포르, 대만, 브루나이 등 총 10개국 아이튠즈 종합 앨범 차트 1위를 기록하는 쾌거를 달성했다.이외에도 헝가리, 일본, 터키, 네덜란드 등에서도 상위권에 이름을 올리며 뜨거운 인기를 자랑하고 있다.뿐만 아니라, 윤지성의 첫 솔로 앨범 'Aside'는 아이튠즈 K팝 앨범 차트에서도 인도네시아, 싱가포르, 일본 1위를 비롯해, 러시아, 오스트레일리아, 프랑스 등 7개국 톱10에 등극, 세계 각국의 K팝 팬들의 높은 관심을 실감케 했다.국내 차트에서도 순항 중이다. 'Aside'는 한터차트, Yes24 등 국내 주요 음반 차트에서 일간 1위를 차지한 데 이어 타이틀곡 'In the Rain(인 더 레인)'이 네이버 뮤직 1위를 기록, 각종 음원차트 상위권을 차지하며 인기 몰이를 하고 있다.한편, 타이틀곡 'In the Rain'은 사랑하는 이와의 준비 없는 이별을 맞은 한 남자의 진솔한 감정을 담은 팝 알앤비 장르의 곡으로, 감성적인 멜로디와 오케스트라 선율 그리고 윤지성 특유의 따뜻한 음색이 조화를 이루며 아련한 이별 감성을 완성했다.