[스포츠한국 김두연 기자] 워너원 출신 가수 윤지성이 팀 멤버들에 대한 애정을 드러냈다.20일 오후 서울 한남동 블루스케어 아이마켓홀에서 윤지성의 첫 솔로데뷔 앨범 'Aside' 발매기념 쇼케이스가 진행됐다. 'Aside'에는 타이틀곡 'in the Rain(인 더 레인)'을 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이날 윤지성은 'Aside'라는 앨범명의 의미부터 되짚었다. 그는 "연극에서 관객에게만 들리는 '방백'이라는 표현과 '항상 네 편이다'라는 말의 줄임말"이라고 정의하며 "항상 제가 옆에 있겠다는 마음을 담은 앨범"이라고 설명했다.두 가지 버전으로 발매된다. 방 버전과 백 버전이다. 윤지성은 "방은 '옆'이라는 의미가 있고, 백은 '밝다'는 의미가 있다. 팬분들에게 고마운 마음을 표현하고 싶어서 준비해봤는데 제 마음을 알아주셨으면 좋겠다"고 깊은 뜻을 전했다.타이틀곡에 대한 소개도 잊지 않았다. 'In the Rain(인 더 레인)'은 사랑하는 이와의 준비 없는 이별을 맞은 한 남자의 진솔한 감정을 담은 팝 알앤비 장르의 곡이다. 인트로에 삽입된 브러쉬 스틱 소리가 마치 빗방울이 떨어지는 듯한 효과를 주며 귀를 사로잡는다. 감성적인 멜로디와 오케스트라 선율, 그리고 윤지성 특유의 따뜻한 음색이 조화를 이루며 아련한 이별 감성을 완성한다.그는 "가사가 정말 슬프다. 녹음을 하면서 울었다. 들을수록 좋다. 그렇다보니 더 많은 분들에게 사랑을 받을 수 있을 것 같다고 생각했다"며 "가사가 정말 좋았다. 잘 됐으면 좋겠다"고 자신감과 함께 애정을 드러냈다.신드롬적인 인기를 끌었던 워너원에서 솔로가수 윤지성으로 향하는 길은 그 또한 설레고 새롭다. 멤버들이 그리운 것도 마찬가지. 윤지성은 "멤버들과 지금도 매일 연락을 한다. 다들 잠이 없는지 자고 일어나면 단체메시지방에 수십개의 톡이 와있다"고 설명했다.새로운 점도 많다. 윤지성은 "워너원 활동에는 콘셉트에 맞춰 저를 보여드렸다면 이제는 온전한 나의 모습이다. 신경을 안 쓴 부분이 없을 정도로 많은 부분에 노력을 기울였다"며 "11명이 하던 것을 모두 나 혼자 해야한다. 그런 것에 대한 부담감, 걱정도 있었다. 밥을 혼자 먹는 다는 것도 차별점"이라며 웃었다.솔로 가수로 날아오르는 것도 잠시, 군입대라는 현실적인 벽 또한 존재한다. 1991년생인 윤지성은 해가 가기 전 군에 입대해야 한다. 그는 "사실 2막이 시작된다는 점에서 시기가 아쉽다. 그만큼 더 많은 모습을 보여드릴 예정이고 1년 반 다녀와서 좋은 모습 보여드릴 예정이다. 입대 전까지 열심히 활동하겠다"고 포부를 드러냈다.