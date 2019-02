[스포츠한국 김두연 기자] 워너원 출신 가수 윤지성이 팀 멤버들에 대한 애정을 드러냈다.20일 오후 서울 한남동 블루스케어 아이마켓홀에서 윤지성의 첫 솔로데뷔 앨범 'Aside' 발매기념 쇼케이스가 진행됐다.이날 윤지성은 워너원 멤버들에 대한 질문에 "지금도 매일 연락을 한다. 다들 잠이 없는지 자고 일어나면 단체메시지방에 수십개의 톡이 와있다"고 밝혔다.이어 "전화통화도 멤버들끼리 자주하고 있고 스케줄도 공유하는 편이다. 3월에도 동생들이랑 다같이 만나기로 했다"며 "항상 응원해줘서 너무 고맙고 같이 함께하고 있다는 마음이다. 고맙고 사랑한다고 말해주고 싶다"고 덧붙였다.한편, 'Aside'에는 타이틀곡 'in the Rain(인 더 레인)'을 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.