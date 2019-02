[스포츠한국 김두연 기자] 워너원 출신 가수 윤지성이 이대휘에게 고마움을 내비쳤다.20일 오후 서울 한남동 블루스케어 아이마켓홀에서 윤지성의 첫 솔로데뷔 앨범 'Aside' 발매기념 쇼케이스가 진행됐다.이날 윤지성은 수록곡 중 가장 애착이 가는 곡으로 '쉼표'를 꼽았다. 워너원 동료였던 이대휘가 만든 곡으로 팬들에게 알려져있기도 하다.윤지성은 "매일 기분이 달라지듯 상태에 따라 애착가는 곡도 달라진다. 오늘은 아침에 대휘에게 전화를 받았으니 그가 작사·작곡한 ‘쉼표'가 애착이 간다"며 웃어보였다.이어 "대휘가 솔로 데뷔를 축하한다고 이야기해줬다. '쉼표'를 열심히 잘 불러보겠다고 답해줬다"고 덧붙였다.한편, 'Aside'에는 타이틀곡 'in the Rain(인 더 레인)'을 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.