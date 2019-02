'위대한 개츠비'를 연출한 바즈 루어만(Baz Luhrmann) 감독이 그룹 방탄소년단에 대한 남다른 관심을 표했다.미국 빌보드 등에 따르면 바즈 루어만 감독은 지난 14일 미국 로스앤젤레스에서 열린 아트페어 개막 파티 전 인터뷰에서 방탄소년단을 언급했다.그는 방탄소년단이 지난해 10월 4만 석 규모의 미국 스타디움 공연장 시티필드에서 단독 공연을 개최한 것을 짚으며 "관객 중 한국어를 잘하는 사람은 4분의 1 정도였다. 이는 K팝이 다양한 배경의 대중에게 메시지를 전할 수 있는 능력이 있다는 걸 입증한 것이다. 방탄소년단의 성취를 진심으로 존경한다"고 밝혔다.특히 '방탄소년단과 협업할 계획이 있느냐'는 질문에는 "음, 글쎄요"(Yeah, well you know, that's...)라고 답한 것으로 알려졌다. 비록 확답을 한 것은 아니지만 빌보드는 어떤 암시가 담긴 힌트로 보인다고 추측했다.한편 바즈 루어만은 영화 '위대한 개츠비'를 비롯해 '오스트레일리아', '물랑루즈', '로미오와 줄리엣', '댄싱 히어로' 등의 감독, 각본, 제작 등을 맡았다.