래퍼 빈지노(본명 임성빈)가 전역한 가운데 그의 군생활을 기다려 준 연인 스테파니 미초바(Stefanie Michova)가 화제다.17일 빈지노는 자신의 인스타그램에 "BYE 육탄투혼 Hi Mom and Dad Steffi, 돌아왔습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속에는 전역 후 처음으로 마주한 빈지노와 미초바의 모습이 담겨있다.미초바 역시 이날 인스타그램에 "디데이!! I got him back finally(마침내 그를 되찾았다)"라며 영상을 게재했다. 공개된 영상의 미초바는 빈지노를 보며 눈물을 흘리고 있다.독일 슈퍼모델 출신인 미초바는 다수의 할리우드 영화에 조연으로 출연했다. 또한 독일 연극 무대에 오르는 등 배우로 활약한 것으로 알려졌다.국내에는 지난 2012년 공개된 그룹 JYJ 멤버 김준수 '언커미티드' 뮤직비디오에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이어 2014년 지드래곤과 태양의 듀엣곡 'Good Boy(굿 보이)' 뮤직비디오에 출연했으며, 2015년 '한국의 색에 동요되다 in OSCAR 패션쇼'에 모델로 서기도 했다.두 사람은 지난 2015년 열애 사실을 공식 인정한 이후 5년째 예쁜 사랑을 이어오고 있다.