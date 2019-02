[스포츠한국 이솔 기자] 배우 신은수가 '인기가요'의 새로운 MC로 등장했다.17일 방송된 SBS '인기가요'에서는 신은수가 걸그룹 트와이스의 'What is Love' 무대를 선보이며 등장했다.이날 신은수는 'What is Love'의 깜찍하고 발랄한 안무를 완벽하게 소화하며 러블리한 매력을 뽐냈다. 이어 기존 '인기가요' MC인 그룹 세븐틴의 멤버 민규도 등장, 오프닝 무대를 가득 채웠다.이후 신은수는 "'인기가요' 뉴 마스코트 신은수다"라고 자신을 소개하며, "민규 씨와 함께 더 보고 싶고 알고 싶은 '인기가요' 만들겠다"고 각오를 밝혔다.