애니메이션 '겨울왕국2' 예고편이 공개됐다.월트 디즈니 애니메이션 스튜디오는 14일(한국시간) 공식 SNS 채널 등을 통해 '겨울왕국2' 티저 영상을 게재했다.공개된 티저 트레일러 영상 속 엘사는 파도가 몰아치는 바다 속으로 뛰어들어간다. 빙결 능력을 이용해 바다를 얼리지만, 이내 거대한 파도에 부딪히고 만다.순록을 타고 달리는 크리스토프와 비장한 표정으로 언니 곁을 지키는 동생 안나의 모습도 담겨있다. 특히 안나는 크리스토프가 차고 있던 칼을 빼 휘두르며 긴장감을 더했다. 웃음 코드를 담당했던 눈사람 올라프의 컴백도 시선을 끈다.지난 2004년 국내 개봉한 '겨울왕국'은 누적 관객수 1029만 6101명(영화진흥위원회 제공)을 동원하며 역대 흥행 21위에 올랐다. 특히 'Let it Go' 'Love is Open Door' 등 OST가 메가히트를 기록하며 사랑받았다.크리스 벅과 제니퍼 리 감독이 다시 한 번 연출을 맡은 '겨울왕국2'는 오는 11월 22일 북미, 영국에서 첫 선을 보인다. 한국에서는 12일 개봉 예정이다.