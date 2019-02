[스포츠한국 이솔 기자] 그룹 워너원 출신 가수 윤지성이 청량함과 순수한 매력이 담긴 첫 솔로 앨범 'Aside'의 두 번째 콘셉트를 공개했다.윤지성은 13일 자정 공식 SNS를 통해 첫 솔로 앨범 'Aside(어사이드)'의 '백(白)' 버전 콘셉트 포토와 영상을 게재하며 솔로 데뷔에 대한 기대감을 높였다.사진 속에는 푸른빛의 식물로 가득한 온실에서 청량한 매력을 발산 중인 윤지성의 모습이 담겨있다. 자연광이 내리쬐는 따뜻한 분위기 속 윤지성은 꽃과 나무와 어우러지며 특유의 맑고 순수한 분위기를 자아내 눈길을 끈다. 특히 윤지성의 어깨에는 신비와 순수함이라는 꽃말을 가진 거베라 꽃이 놓여져 있어 궁금증을 자아낸다.이와 함께 공개된 콘셉트 영상 속 윤지성은 밝은 햇살을 받으며 여유로운 시간을 보내고 있다. 감각적인 영상미에 타이틀곡 'In the Rain'의 아름다운 선율이 더해지며 감성적인 분위기를 완성했다.앞서 윤지성은 공개된 '방(傍)' 버전 콘셉트를 통해 외로이 방백하던 것에서 팬들의 믿음과 지지가 닿아 서서히 밝아지는 모습을 표현했다면, 이번 '백' 버전 콘셉트에서는 팬들을 자연과 햇살에 빗대어 항상 윤지성의 곁에 있었다는 메시지를 담았다.솔로 앨범 'Aside'는 연극에서의 대사인 '방백(傍白)'을 모티브로 '항상 네 편이다'라는 의미의 'Always on your side'라는 뜻을 담고 있다. 타이틀곡 'In the Rain'은 감성적인 멜로디에 오케스트라 선율이 어우러진 팝 발라드 장르로, 사랑하는 이와의 준비 없는 이별을 맞이한 진솔한 감정을 담았다.한편, 윤지성은 20일 오후 6시 첫 솔로 앨범 'Aside'를 발표하고, 타이틀곡 'In the Rain'으로 본격적인 솔로 활동에 돌입한다.