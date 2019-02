[스포츠한국 장서윤 기자]봄을 기다리는 2월은 겨울과 봄의 중간, 학생들에게는 새 학기를 시작하기 전 중간에 낀 시기처럼 여겨지기도 하지만 올 2월 가요계는 여느 성수기 못지 않게 치열하다. 솔로와 그룹으로 컴백을 앞두고 있는 남자가수들의 대전이 기다리고 있기 때문.그룹 샤이니의 태민은 오는 11일 두 번째 솔로 앨범으로 돌아온다. 오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되는 이번 앨범은 타이틀 곡 ‘원트(WANT)’를 시작으로 ‘아티스틱 그루브(Artistic Groove)’ ‘섀도(Shadow)’, ‘트루스(Truth)’ 등 총 7트랙으로 구성됐다. 특히 ‘태민표 킬링 유혹송’으로 불리고 있는 타이틀 곡 ‘원트’는 스페이스 디스코 장르의 업템포 댄스 곡으로, 관능과 순수가 공존하는 남자의 치명적인 매력에 빠진 상대를 향한 유혹의 메시지를 담고 있다.특히 곡의 흐름에 따라 다채롭게 변화하는 태민의 보컬이 더해졌다는 평가다. 태민은 오는 11일 오후 8시 서울 종로구 상명아트센터 계당홀에서 새 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최, 이날 현장은 네이버 V 라이브의 SMTOWN 채널을 통해 글로벌 생중계된다.지난해 뜨거운 인기를 얻은 프로젝트 그룹 워너원의 멤버들도 속속 솔로로 나선다. 2017년 방송된 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’로 탄생된 워너원은 지난해 12월 1년 6개월간의 팀 활동을 마무리짓고 공식 해체했다. 이에 멤버들은 각자의 길을 찾아나서고 있다.이 중 워너원의 윤지성은 최근 소속사를 옮겨 솔로 활동 준비에 박차를 가하고 있다. 그는 오는 20일 솔로 데뷔를 확정짓고 첫 솔로 앨범 ‘어사이드(Aside)’를 발매한다. 앨범 발매 후 윤지성은 23일~24일 양일간 서울 인터파크 아이마켓홀에서 팬미팅을 여는 데 이어 3월 2일 마카오, 9일 대만, 15일 싱가포르, 17일 말레이시아, 19일 도쿄 등 총 7개국 8개 도시를 돌며 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다. 워너원의 또다른 멤버인 하성운도 2월 솔로 컴백을 준비중이다.이미 지난달 디지털 싱글 ‘잊지마요’를 발매하며 솔로로서 가능성을 입증한 그는 2월 중 솔로 앨범 발표를 예고했다. 따뜻하고 편안한 분위기의 앨범이라고 귀띔한 그는 앨범 작업 마무리에 집중하고 있다는 후문이다.남성그룹들의 행보도 바빠지고 있다. 그룹 인피니트는 오는 13일 디지털 싱글 발매를 확정지었다. 7일 공식 SNS를 통해 새 싱글 ‘클락(CLOCK)’의 포토 티저를 공개한 인피니트는 본격적인 활동을 예고하고 있다. 그동안 개인 활동에 집중했던 인피니트 멤버들은 지난해 1월 발매한 3집 ‘톱 시드(TOP SEED)’ 이후 약 1년 만에 신곡으로 팬들과 만난다.공개된 사진 속 인피니트는 마치 한편의 순정 영화 포스터 같은 모습을 선보이고 있다. 이들의 신곡 ‘클락’은 지난해 12월 개최한 팬미팅에서 공개한 노래다. 당시 인피니트는 ‘클락’ 무대를 선보이기 전 “여러분들과 영원한 시간을 함께하자는 의미를 담았다”라며 곡의 의미를 밝히기도 했다. 앞서 인피니트 멤버들은 지난달 30일 이번 앨범 발매에 대한 스포일러를 공개하기도 했다. 장동우, 남우현, 이성열, 엘(김명수), 이성종 등 멤버 5명은 개인 SNS에 각자의 사진과 함께 영문 이니셜 'c, l, O, c, k'를 게시했다.그룹 몬스타엑스도 오는 18일 새 앨범으로 돌아온다. 최근 강렬한 모션그래픽 형태의 티저영상을 공개한 이들은 독특한 분위기로 화제가 됐다. 영상에서는 아이엠의 보이스에 몽환적이고 신비로운 이미지가 서서히 등장한다.뒤이어 몬스타엑스 멤버들의 손과 함께 이들을 의미하는 심볼이 차례로 나타난다. 새 앨범의 타이틀로 공개된 ‘테이크 투. 위아 히어(TAKE2. WE ARE HERE)’은 지난해 발표했던 2집 앨범의 타이틀인 ‘테이크 원. 아 유 데어?(TAKE.1 ARE YOU THERE?)’와 특별한 연관성을 가지고 있음을 암시하고 있다. 지난해 10월 발표한 정규2집에 이어 약 4개월 만에 대중들 앞에 나서게 된 몬스타엑스는 18일부터 본격 활동에 나선다.