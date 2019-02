[스포츠한국 최재욱 기자] 신인 걸그룹 ITZY(있지)가 퓨전 그루브 장르의 타이틀곡 '달라달라'로 가요계에 데뷔한다.ITZY는 12일 오후 6시 첫 디지털 싱글 앨범 'IT'z Different(있지 디퍼런트)'와 타이틀곡 '달라달라' 발표를 앞두고 데뷔 콘셉트를 담은 프롤로그 필름, 단체 및 개인 티저 이미지, MV 티저 영상 등 다양한 티징 콘텐츠를 선보였다.이어 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 6일 0시 자사 SNS 채널 및 ITZY 공식 홈페이지에 핑크빛 오브제들과 네온사인이 눈길을 끄는 ITZY 데뷔 앨범 'IT'z Different'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 'IT'z Different'에는 타이틀곡 '달라달라'와 수록곡 'WANT IT?'이 담긴다.'달라달라'는 기존 K팝의 형식을 깨고 새롭게 제작한 'Fusion Groove(퓨전 그루브)' 장르의 곡이다. EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 취해 완성했고, 가사는 세상의 중심에 선 '나'를 존중하고 사랑하자는 내용을 담았다. ITZY는 '달라달라'의 사운드와 메시지를 표현하며 그간 대중이 기대했던 '틴크러쉬', '걸크러쉬' 매력을 제대로 충족시킬 전망이다.데뷔 디지털 싱글의 수록곡인 'WANT IT?'은 ITZY의 에너제틱한 팀 컬러를 느낄 수 있는 곡이다. 재미있는 랩과 인상적인 떼창 구간 속에 ITZY의 파워풀한 랩과 샤우팅을 배치해 곡의 개성을 살리고 동시에 멤버들의 잠재력을 뿜어낸다.ITZY는 '너희가 원하는 거 전부 있지? 있지!'라는 뜻을 가진 5인조 신인 그룹. '걸그룹 명가 JYP'가 원더걸스, 미쓰에이, 트와이스에 이어 선보이는 새 걸그룹에 가요계 이목이 집중되고 있다.이들은 정식 데뷔 전부터 그룹명 'ITZY'와 5인조 멤버 구성 발표만으로도 국내 포털 사이트 검색어 순위 상위권을 차지함은 물론 일본 포털 사이트에서도 실시간 검색어 1위에 올랐다. 또 미국 빌보드는 "JYP가 새 걸그룹 ITZY를 발표했다"며 멤버들을 면면을 소개했고, 전 세계 SNS 채널 트위터 월드 트렌드 1위도 차지했다.'JYP 드림팀'으로 불리는 멤버들은 일찌감치 대중의 눈길을 사로잡으며 데뷔 기대감을 더욱 높였다. 예지는 SBS '더 팬', 류진은 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF Highlight Reel'과 JTBC '믹스나인', 채령은 SBS 'K팝스타3'와 Mnet '식스틴', 유나는 Mnet '스트레이 키즈' 등에 출연해 화제를 모았다. 여기에 'JYP 히든카드' 리아가 합류했다.한편 ITZY는 12일 오후 6시 타이틀곡 '달라달라'와 데뷔 디지털 싱글 앨범 'IT'z Different'를 발매하고, 이에 앞서 11일 0시 '달라달라' 뮤직비디오를 선공개한다.