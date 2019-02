'복면가왕' 아이돌 특집에 출연한 클림트의 정체가 주목받고 있다.3일 오후 방송된 MBC '복면가왕'은 설특집으로 꾸며져 아이돌 그룹의 메인 보컬이 총출동했다.이날 클림트는 영화 '물랑루즈 OST 'Come What May', 악동뮤지션의 '얼음들'을 열창했다.클림트의 역대급 가창력에 김현철은 "아이돌 특집이라고 하는데 '팬텀싱어'에 와 있는 느낌"이라며 극찬했다.god 데니안은 "역대 아이돌 메인보컬 중 김태우가 최고라고 생각했다. 본인도 그렇게 생각하는데, 클림트가 있다고 말해줘야겠다"며 엄지를 치켜세웠다.김호영 역시 "뮤지컬 '아이다'를 추천하고 싶다. 차지연, 옥주현처럼 뛰어난 음색과 가창력을 지녔다. 관계자들한테 당장 전화해야겠다"며 혀를 내둘렀다.