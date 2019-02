[스포츠한국 이솔 기자] '복면가왕' 데니안이 클림트와 렛츠 고흐(백퍼센트 록현)을 칭찬했다.3일 오후 방송된 MBC 예능프로그램 '복면가왕'에서는 가왕 '불난 위도우'의 2연승을 막기 위해 등장한 아이돌 복면 가수 8인의 자존심을 건 대접전이 그려졌다.이날 1라운드 대결에서 클림트는 렛츠 고흐와 'Come what may' 듀엣 무대를 선보였으며, 솔로 무대에서는 '얼음들'을 선곡해 가창력을 폭발시켰다.무대가 끝난 후 그룹 god의 멤버 데니안은 "아이돌 직속 선배지 않느냐. 후배들 너무 대견스럽고 대단하고 존경스럽다. 역대 아이돌 메인보컬 중 최고는 김태우인 줄 알았다. 이따 태우한테 '렛츠고흐랑 클림트가 있으니 긴장해'라고 말할 거다"라며 극찬했다.한편 클림트가 렛츠 고흐를 제치고 1라운드 승리를 거머쥐게 됐으며, 렛츠 고흐는 백퍼센트 록현으로 밝혀졌다.