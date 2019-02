[스포츠한국 이솔 기자] '복면가왕' 클림트의 정체에 네티즌들의 이목이 쏠리고 있다.3일 오후 방송된 MBC 예능프로그램 '복면가왕'에서는 가왕 '불난 위도우'의 2연승을 막기 위해 등장한 아이돌 복면 가수 8인의 자존심을 건 대접전이 그려졌다.이날 1라운드 대결에서는 렛츠 고흐와 클림트의 'Come what may' 듀엣 무대가 그려졌다.무대가 끝난 후 뮤지컬배우 김호영은 클림트에게 "뮤지컬 '아이다'를 추천드리고 싶다"고 극찬하며 "제작사에게 전화할 생각이다"라고 덧붙였다.듀엣곡 대결과 솔로곡 대결을 합산한 결과, 클림트가 최종 승리를 거뒀다.네티즌들은 "클림트 팬됐다" "너무 잘해 클림트 누구야" "목소리 최고네요" "아이돌 걸그룹으로 남기엔 너무 아깝다" "클림트 에이핑크 정은지 같다" 등 클림트의 정체에 관심이 쏠리고 있다.