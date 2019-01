[스포츠한국 이솔 기자] 그룹 투모로우바이투게더의 네 번째 퀘스처닝 필름이 공개됐다.빅히트엔터테인먼트는 31일 공투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 연준의 퀘스처닝 필름을 공개했다.연준은 퀘스처닝 필름 왓 두 유 씨(Questioning Film - What do you see?)에서 꽃을 들고 카메라를 바라보며 미소를 지어 보이거나 윙크하는 모습을 보여주기도 한다. 인트로덕션 필름에서 소년미 넘치는 매력을 보여줬던 연준은 퀘스처닝 필름에서 맑고 청량한 분위기를 보여준 것.투모로우바이투게더는 지난 11일부터 인트로덕션 필름과 사진으로 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이 다섯 명의 멤버를 처음으로 공개해 데뷔 이전부터 국내는 물론 해외에서도 뜨거운 관심을 받고 있다.미국의 포브스와 뉴스위크, 음악 전문 매체 빌보드는 투모로우바이투게더의 데뷔를 비롯해 인트로덕션 필름과 퀘스처닝 필름 등을 연이어 보도하며 올해를 빛낼 대형 신인으로 주목 하고 있다.특히 투모로우바이투게더의 인트로덕션 필름 유튜브 누적 조회수는 4900만 건을 넘겼고 지난 28일부터 공개된 수빈, 휴닝카이, 범규의 퀘스처닝 필름은 700만 건을 돌파했다.한편 투모로우바이투게더는 '서로 다른 너와 내가 하나의 꿈으로 모여 함께 내일을 만들어간다'라는 의미로, 하나의 꿈과 목표를 위해 함께 모인 소년들이 서로 시너지를 발휘하는 밝고 건강한 아이돌 그룹이다.