그룹 방탄소년단의 ‘We are bulletproof PT.2’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.방탄소년단의 데뷔 싱글 ‘2 COOL 4 SKOOL’의 수록곡 ‘We are bulletproof PT.2’ 뮤직비디오는 29일 오후 1시 14분경 유튜브 조회수 1억건을 넘었다.이는 원더케이(1theK) 유튜브 계정에 올라온 ‘We are bulletproof PT.2’ 뮤직비디오의 단독 조회수로, 방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트 공식 유튜브 계정의 뮤직비디오 조회수와 합산하면 1억 1940만 건을 넘는다.이로써 방탄소년단은 이 곡으로 16번째 1억뷰 돌파 기록을 세우며 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했다.‘We are bulletproof PT.2’는 2013년 6월에 데뷔한 방탄소년단의 당찬 포부를 표현한 곡으로, 뮤직비디오는 일곱 멤버가 펼치는 박력 넘치는 힙합 칼군무를 완벽하게 담아내 호평을 받았다.이외에도 방탄소년단은 한국 그룹 최초로 6억뷰를 넘은 ‘DNA’를 비롯해 ‘불타오르네’, ‘쩔어’, ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘피 땀 눈물’ 뮤직비디오가 4억뷰, ‘Save ME', 'IDOL’ 뮤직비디오가 3억뷰, ‘낫 투데이(Not Today)‘, ‘상남자’, ‘봄날’ 뮤직비디오가 2억뷰, ‘Danger’, ‘I NEED U’, ‘호르몬 전쟁’, ‘하루만’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.