빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트)의 신인 그룹 투모로우바이투게더 퀘스쳐닝 필름이 공개됐다.빅히트는 28일 공식 홈페이지(https://txt.ibighit.com)와 SNS 채널을 통해 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 리더 수빈의 퀘스쳐닝 필름을 공개했다.퀘스쳐닝 필름 왓 두 유 씨(Questioning Film - What do you see?)에서 수빈은 꽃에 둘러 싸여 카메라를 향해 미소를 짓는다. 얼굴이 클로즈업 되면서 꽃 모양의 햇살이 비추고, 수빈은 계속해서 카메라를 바라보며 한 송이 꽃을 들고 있는 장면을 연출했다.수빈이 인트로덕션 필름에서 풋풋한 모습의 소년미를 선사했다면, 퀘스쳐닝 필름은 수빈의 맑고 순수한 모습이 더해져 또 다른 매력을 보여준다.앞서 투모로우바이투게더는 연준을 시작으로 수빈, 휴닝카이, 태현, 범규까지 5명 개인을 비롯해 단체 인트로덕션 필름과 사진을 공개했다. 지난 11일 첫 공개 이후 인트로덕션 필름의 유튜브 누적 조회수는 4700만뷰를 돌파했다. 또, 투모로우바이투게더의 트위터 공식 계정은 팔로워 120만 명, 멤버 계정은 89만 명을 넘기며 정식 데뷔 이전부터 국내는 물론 해외까지 올해를 빛낼 대형 신인으로 주목 받고 있다.빅히트 신인 그룹 투모로우바이투게더는 '서로 다른 너와 내가 하나의 꿈으로 모여 함께 내일을 만들어간다'라는 의미로, 하나의 꿈과 목표를 위해 함께 모인 소년들이 서로 시너지를 발휘하는 밝고 건강한 아이돌 그룹이다.