그룹 워너원의 마지막 콘서트가 막을 내렸다.27일 서울 구로구 고척스카이돔에서 2019 워너원 콘서트 ‘Therefore’가 성료됐다.이날 워너원은 공연을 마친 이후 공식 SNS를 통해 "Wanna One X Wannable 봄날의 우리를 잊지 않을게요. ALL I WANNA DO WANNA ONE 지금까지 워너원이었습니다”라는 마지막 인사를 남겼다.팬들 또한 포털 사이트를 통해 "영원히 워너원"이라는 키워드를 올려놓으며 멤버들의 앞날을 응원했다.