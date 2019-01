그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 21주째 이름을 올렸다.23일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘빌보드 200’ 80위를 기록했다.이로써 이 앨범은 지난해 9월 진입 첫 주 1위로 시작해 현재까지 21주 연속 차트에 오르며 전 세계적인 인기를 이어가고 있다.또, ‘월드 앨범’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 5위, ‘톱 앨범 세일즈’ 51위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 58위를 차지했다.LOVE YOURSELF 承 'Her'와 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 ‘월드 앨범’ 2위와 3위, ‘인디펜던트 앨범’ 8위와 10위, ‘톱 앨범 세일즈’ 67위와 74위를 기록했다.방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 80주 연속 1위로 최장 기간 연속 기록을 자체 경신한 것은 물론 통산 110번째 1위 기록을 세웠다. ‘아티스트 100’ 2위에도 올랐다.