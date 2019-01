[스포츠한국 모신정 기자]'러브 유어셀프 인 서울'(LOVE YOURSELF IN SEOUL)과 '극한직업'이 실시간 예매율 1, 2위를 나란히 차지하며 쌍끌이를 예고했다.23일 오전 7시 30분 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 방탄소년단의 콘서트 실황영화 '러브 유어셀프 인 서울'(LOVE YOURSELF IN SEOUL)는 45.6%의 실시간 예매율로 1위에 올랐다. 예매관객수는 17만 234명이다.2위는 류승룡 이하늬 진선규 이동휘 공명 주연의 영화 '극한직업'(감독 이병헌)이 차지했다. '극한직업'의 예매 관객수는 10만 9,245명이다.예매율에서는 '러브 유어셀프 인 서울'(LOVE YOURSELF IN SEOUL)이 앞서고 있지만, '러브 유어셀프 인 서울'의 상영이 매주 주말에 국한돼 있다는 점과 방탄소년단의 팬층 위주로 관객이 형성될 것으로 보여 실제 박스오피스 1위로 이어지기는 어려울 것으로 보인다.'극한직업'은 코미디와 액션이 결합된 장르라는 점과 언론배급 시사와 일반 시사 등에서 호평 위주의 반응이 쏟아지고 있어 흥행 전망이 밝다.3위는 유해진 윤계상 주연의 영화 '말모이'(감독 엄유나)가 차지했다. 5.2%의 예매율에 1만 9,239명의 예매관객수를 차지했다. 2,38만 2,502명의 누적관객수를 보이고 있는 '말모이'는 개봉 3주차를 맞이했음에도 끝없이 뒷심을 발휘하며 좋은 영화의 힘을 과시하고 있다.4위는 공효진 조정석 류준열 주연의 '뺑반'이 차지했다. '뺑반'은 개봉일이 일주일 뒤인 오는 30일 임에도 불구하고 5.1%의 예매율로 4위에 올라 관객들의 대단한 기대감을 입증했다. 예매관객수는 1만 9,107명이다.5위는 진영, 박성웅, 라미란 주연의 '내안의 그놈'이 차지했다. 1.9%의 예매율을 보였다. 예매관객수는 7128명이다.