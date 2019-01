[스포츠한국 장동규 기자] 세븐틴 우지가 21일 오후 서울 송파구 방이동 올림픽홀에서 열린 여섯 번째 미니앨범 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)' 쇼케이스 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)' 타이틀곡 'Home(홈)'은 URBAN FUTURE R&B 스타일의 장르에 섬세한 감정선이 돋보이는 곡이다.