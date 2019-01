아이유 '삐삐' 가사를 향한 관심이 뜨겁다.19일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 국보 1호 갈치조림을 걸고 가수 아이유의 히트곡 '삐삐'가 가사 퀴즈에 도전한 정대세, 박성광의 모습이 그려졌다.아이유 '삐삐'는 지난해 10월 발매된 곡으로 톡톡 튀는 가사가 매력적인 노래다.아이유 '삐삐' 가사는 다음과 같다.Hi there 인사해 호들갑 없이시작해요 서론 없이스킨십은 사양할게요 back off back off이대로 좋아요 balance balanceIt's me 나예요 다를 거 없이요즘엔 뭔가요 내 가십탐색하는 불빛 scanner scanner오늘은 몇 점인가요? jealous jealous쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담?기분을 알 수 없는 저 표정은 뭐람?태가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가?걱정이야 쟤도 참Yellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 beep매너는 여기까지 it's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 beepStop it 거리 유지해 cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe owe(anything)I don't care 당신의 비밀이 뭔지저마다의 사정 역시정중히 사양할게요 not my business이대로 좋아요 talk talklessStill me 또예요 놀랄 거 없이I'm sure you're gonna say "my gosh"바빠지는 눈빛 checki cheking매일 틀린 그림 찾기 hash tagging꼿꼿하게 걷다가 삐끗 넘어질라다들 수군대는 걸 자긴 아나 몰라요새 말이 많은 걔랑 어울린다나?문제야 쟤도 참Yellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 beep매너는 여기까지 it's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 beepStop it 거리 유지해 cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe owe(anything)편하게 하지 뭐어 거기 너 내 말 알아 들어? 어?I don't believe it에이 아직 모를 걸내 말 틀려? 또 나만 나뻐? 어?I don't believe it깜빡이 켜 교양이 없어 너 knock knock knockEnough 더 상대 안 해 block block block block block잘 모르겠으면 이젠 좀 외워 babeRepeat repeat참 쉽지 rightYellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 beep매너는 여기까지 it's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 beepStop it 거리 유지해 cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe owe(anything)