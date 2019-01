샤이니 '링딩동'이 '놀라운 토요일'에 등장했다.19일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 그룹 샤이니의 '링딩동'이 퀴즈에 등장했다.이날 멤버들은 박성광은 "샤이니 노래라면 자신있다. '링딩동'을 좋아했다"며 자신감을 보였다. 혜리 역시 "'뷰', '드림 걸'이라는 노래를 정말 좋아했다"며 팬심을 드러냈다.이어 문제 구간이 스튜디오에 흘러나오자 멤버들은 "망했다", "두 소절 정도밖에 못 들었다"며 당황했다.한편 샤이니 '링딩동' 가사는 다음과 같다.Baby 네게 반해버린 내게 왜 이래두렵다고 물러서지 말고그냥 내게 맡겨봐라 어때 My ladyRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding DingRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding DingRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding DingRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding DingButterfly 너를 만난 첫 순간눈이 번쩍 머린 Stop, 벨이 딩동 울렸어난 말야 멋진놈 착한놈 그런놈은 아니지만나름대로 괜찮은 Bad boy너는 마치 Butterfly 너무 약해 빠졌어너무 순해 빠졌어 널 곁에 둬야겠어더는 걱정마 걱정마 나만 믿어보면 되잖아니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸Baby 내 가슴을 멈출 수 oh crazy너무 예뻐 견딜 수 oh crazy너 아니면 필요 없다 crazy 나 왜이래We wanna go rocka, rocka, rockarocka, rocka rock (so fantastic)Go rocka, rocka, rockarocka, rocka, rock (so elastic)fantastic fantastic fantastic fantasticelastic elastic elastic elasticRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding오직 너만 들린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding머릿 속에 울린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding내 가슴에 울린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding DingI called you butterfly! 날이 가면 갈 수록못이 박혀 너란 Girl, 헤어날 수 없다는 거나를 선택해돌이키지 말고선택해도망가지 말고네게 빠진 바보인 나날 책임져야 돼Baby 내 가슴을 멈출 수 oh crazy너무 예뻐 견딜 수 oh crazy너 아니면 필요없다 crazy나 왜 이래난 착하디 착한 증후군에 걸린 너를 이해 못하겠다넌 가끔씩 그런 고정 이미지를 탈피 이탈 해봐 괜찮다Break out (Hey!) Break out (Hey!)Break out (Hey!) Break out (Hey!)Ring Ding Ding Ding Ding Di Di Di Di Di Di DiDong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong사실 난 불안해 어떻게 날 보는지어쩌면 어쩌면 내게 호감을 갖고 있는지 몰라이토록 안절부절 할 수 밖에 없어돌이 킬 수 없는걸Complicate girl절대 No란 대답하지마나 괜찮은 남자란 걸내가 미쳐버릴지 몰라Don't be silly girl (Silly girl)You're my miracle (My miracle)너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요 없는 걸Baby 내 가슴을 멈출 수 oh crazy너무 예뻐 견딜 수 oh crazy너 아니면 필요없다 crazy나 왜 이래We wanna go rocka, rocka, rockarocka, rocka rock (so fantastic)Go rocka, rocka, rockarocka, rocka, rock (so elastic)fantastic fantastic fantastic fantasticelastic elastic elastic elasticRing Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding오직 너만 들린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding머릿 속에 울린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding내 가슴에 울린다Ring Ding Dong Ring Ding DongRing Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding