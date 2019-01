[스포츠한국 장동규 기자] 블랙핑크 지수가 18일 오후 'BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA (IN YOUR AREA)' 공연 참석차 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 인도네시아 자카르타로 출국하고 있다.